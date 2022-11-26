Bursa'da depoya 'sahte içki' baskını: 3 gözaltı

Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, sahte içki üretilen depoda 319 litre etil alkol, 2 damıtma kazanı ve 2 ham madde kazanı ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve satışını önlemeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda Nilüfer ilçesi Maksempınarı Mahallesi'nde E.F. (72), F.O. (70) ve M.M.'nin (72) depoda sahte içki ürettiğini belirleyen ekipler, baskın düzenledi. Depoda yapılan aramalarda 319 litre etil alkol, 2 damıtma kazanı ve 2 ham madde kazanı ele geçirilirken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2022-11-26 12:11:55
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