6'ncı kat balkonundan düşen Semanur, kurtarılamadı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA'nın Yıldırım ilçesinde 6 katlı binanın son katında oturan Semanur Ş. (21), evinin balkonu çıkıp, demir korkuluklardan sarktı. Bu anlar ve daha sonra yere düşüşü cep telefonu kamerasına yansıyan genç kız, hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı binanın son katında oturan Semanur Ş., evinin balkonuna çıkıp, demir korkuluklara tutunarak aşağı sarktı.

Genç kız bir süre sonra yere düştü. Yaralı Semanur Ş., sağlık ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız, burada hayatını kaybetti. Düşme anı cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, çocukların da aralarında olduğu çevredekilerin korku ve panik yaşadığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-12-05 13:12:18



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