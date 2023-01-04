Havacılık sektörüne Türk mühendisliği damgasını vuruyor



BURSA,(DHA)BURSA'da Ottonom Mühendislik, dünyaca ünlü hava yolu şirketi Airbus´un talebi üzerine uçaklarda kullanılacak hidrojen yakıt pilleri için hareketli test kabini üretti. Ottonom Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özcan, "Hidrojen yakıt pillerinin test edilmesini sağlamak adına dünyada henüz bir örneği olmayan ve dünyanın en büyük hareketli test sistemini geliştirerek hayata geçirmesi ülkemiz ve firmamız adına gurur ve mutluluk verici bir gelişme" dedi.Savunma sanayi, havacılık, otomotiv ve diğer endüstrilerin mühendislik ihtiyaçları için 18 farklı mühendislik dalını içeren 250´den fazla mühendislik ekibi ve dinamik mühendislik modeli ile yerli ve yabancı müşterilerine yüksek katma değerli ürün ve çözümler sunan Ottonom, havacılık sektöründe Türkiye ve dünyada ilklere imza atıyor. Paris İklim anlatması ve Avrupa Parlamentosu´nda onaylanan iklim yasası gereğince AB ülkelerinde 2050 yılına kadar karbon emisyonunun sıfırlanması kararı alınması da lokomotif sektörlerin bu konudaki çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda dünyanın en büyük sivil havacılık markalarından Airbus, geliştirmeye devam ettiği hidrojen yakıt pilleri ile çalışacak yeni nesil uçaklarını 2035 yılına kadar ilk etapta ticari uçaklarına entegre edecek ve devamında hidrojen bazlı elektrik motorlarını devreye alarak sıfır emisyonlu uçaklarını sektöre 2050 yılına kadar sunmayı hedefliyor.Airbus, uçaklarda kullanılacak hidrojen yakıt pillerinin test süreciyle ilgili Ottonom Mühendislik ile iletişime geçti. Bunun üzerine firma bünyesinde hidrojen yakıt pillerinin test edilebilmesi için bir test kabini üretildi."SİVİL HAVACILIK İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİM OLACAK"Ottonom Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özcan, geliştirdikleri teknolojiler ile ilgili şunları söyledi:"Dünyanın günden güne değişen ihtiyaçları ve farklı enerji alternatif arayışları neticesinde bugün yenilebilir enerjinin sağladığı elektrik enerjisi başta otomotiv endüstrisi olmak üzere dünyanın lokomotif sektörlerinin başında gelen Havacılık endüstrisinin de bu alanda Ar-Ge çalışmalarına yön veriyor. Bu kapsamda dünyanın en büyük sivil havacılık markalarından Airbus, geliştirmeye devam ettiği hidrojen yakıt pilleri ile çalışacak yeni nesil motorları 2035 yılına kadar ticari uçaklarında devreye alarak sıfır emisyonlu uçak motoru üzerine çalışmalarını sürdürerek 2050 yılına kadar tüm uçaklarını bu yeni nesil teknolojiye geçirmeyi hedefliyor. Öte yandan güvenilir test sonuçları veren test teknolojileri ve kabinleri üretimi alanındaki uzmanlığı ile yine Airbus´un tercihi olan Detail, sivil havacılık için önemli bir değişim olacak olan `Hidrojen Yakıt Pilleri´ için geliştirilen ve üretilen test teknolojisi ve kabini ile; uçağın havadaki hareketlerini simüle ederken, aynı zamanda hidrojen yakıt pillerini uçağın çeşitli atmosferik koşullar altında nasıl tepki vereceğini test ederek; verimlilik, sınır noktaları, tepkileri vb. konular hakkında önemli analizler sunuyor. Ottonom bünyesinde çalışmalarını sürdüren Detail markamızın dünyadaki öncü değişimlerden birisi olan `Hidrojen Yakıt Pilleri´nin test edilmesini sağlamak adına dünyada henüz bir örneği olmayan ve dünyanın en büyük hareketli test sistemini geliştirerek hayata geçirmesi ülkemiz ve firmamız adına gurur ve mutluluk verici bir gelişme." (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Bursa DHA

2023-01-04 11:54:22



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