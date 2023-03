Depremden kurtulup geldikleri Bursa'da evlendiler

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)KAHRAMANMAŞ´ta meydana gelen depremlerde, Hatay´da ailesi ile birlikte yaşadığı evin balkonundan atlayarak, çöken binanın enkazında kalmaktan kurtulan Mustafa Girente (26) ile kız arkadaşı Güldez Taştekin (26), yerleştikleri Bursa´nın İnegöl ilçesinde dünyaevine girdi. Depremzede çiftin düğün masrafları, ilçedeki yardımseverler tarafından karşılanırken, nikahlarını ise Belediye Başkanı Alper Taban kıydı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesinde çöken apartmanın balkonunda atlayarak kurtulan Mustafa Girente, ailesi ve 6 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı hemşire Güldez Taştekin ile Bursa´nın İnegöl ilçesine gelerek yeni bir yaşam kurdu. Yardımseverlerin desteğiyle ev tutan ve ilçeye yerleşen Girente ile Taştekin, evlenmek istediklerini söyleyince düğün hazırlıkları başladı. Çift nikah başvurusunda bulunurken, yardımseverler tarafından düğün organizasyonu yapıldı. Genç çifte bir ev tutularak, mobilyaları ve eşyaları da alındı. Kız isteme töreni ve kına gecesi yapıldı. Sabah Hamamlı Mahallesi'ndeki evden konvoyla alınan gelin, nikah dairesine getirildi. Çiftin nikahını İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban kıyarken, damat Mustafa Girente ilçe adetlerine göre sandalyenin üzerine çıkarak `Evet´ yanıtını verdi. Çift, balayı için ise Oylat Kaplıcalarına gönderildi.

Deprem sırasında Mustafa Girente´nin ailesi ile birlikte yaşadığı evde misafir olduğunu söyleyen gelin Güldez Taştekin Girente, o anları şöyle anlattı:

"Aslen Diyarbakırlıyım, üniversiteyi bundan 6 sene önce kazanmıştım. 6 senelik bir ilişkim vardı. Depremi ben de yaşadım. Benim ailem Diyarbakır´da. Mustafa ile nişanlı gibiydik. Onlarla yaşıyordum. Ben de o sırada oradaydım. Kötüydü, çok yakın arkadaşlarımı kaybettim. Dün, `İyi geceler´ dediğime, sabah `Günaydın´ diyemedim. İnegöl'e geldik. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Ölümün olduğu bu dünyada niye erteliyoruz diye düşündük açıkçası. Nikah tarihi aldığımızdan ailemizin hiçbir şekilde haberi yoktu. Sonra teşekkür mahiyetinde, İnegöl'den tanıştığımız insanlar Sanem abla ve Nedim ağabey olmak üzere bize böyle sürprizler yaptılar. Gelinlik, damatlık her şeyimizi evimize varana kadar yaptılar. Çok teşekkür ederim İnegöl halkına. Gerçekten gittiğimiz her mağaza o kadar içten ve samimiydiler ki anlatamam. Acımıza ortak oldular. Yürekten teşekkür ederim" dedi.

Damat Mustafa Girente de "Bizim gözümüzden akan yaşa ortak oldukları için, İnegöl halkına çok teşekkür ederiz. Biz Hatay Antakya'dan geliyoruz. 6 Şubat'taki depremden sonra 2 gün Antakya'da kaldık, sonra buraya İnegöl'e yerleştik. Burada İnegöl halkı bize kenetlendi, bize sarıldı, bize sahip çıktılar. Biz bu konuda minnettarız" diye konuştu.

Depremden önce nişan hazırlıkları yaptıklarını söyleyen Girente, "Hatay'da birlikteydik, nişan programımız vardı. Araya deprem gibi bir felaket girince biz de bunu ertelemeye karar verdik. Burada ailemizden habersiz nikah tarihi aldık. Biz İnegöl halkına teşekkür mahiyetinde 2 abla ve ağabeyimizi nikah şahidi yapmak istedik. Onlar da bize sürpriz maksadında, düğün masrafımızdan tutun her şeyimize kadar karşıladılar. Allah razı olsun onlardan bizi eksik hissettirmediler. Bizim yaralarımızı sarmaya çalıştılar, Allah razı olsun onlardan. Gözümüzden akan yaşa ortak oldukları için İnegöl halkına teşekkür ederiz. Bizim evimiz 4 katlıydı. Giriş kattaki komşumuz 6 saat enkazda kaldı. Onun dışında evimiz yıkıldı. Evimizdeki yıkım yavaş sürdüğü için biz balkondan atladık. Bunun dışında ailemizden amcamızı kaybettik. Ailemizden bir tek amcamızı kaybettik ama onun dışında çevremizdeki arkadaşlarımızdan 8'ini kaybettik. Üzücü bir afet yaşadık. Bir yanımız hala orada. Sonuçta memleketimiz, toprağımız, doğup büyüdüğümüz yer. Elbet döneceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

