Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Mobilya imalathanesi çatısındaki yangın, yandaki işletmeye de sıçradı

        BURSA'dabirmobilya imalethanesinin çatısına çıkan yangın, yandaki diğer işletmeye de sıçradı. Yangın, 1 saat süren çalışma ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:45 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mobilya imalathanesi çatısındaki yangın, yandaki işletmeye de sıçradı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'dabirmobilya imalethanesinin çatısına çıkan yangın, yandaki diğer işletmeye de sıçradı. Yangın, 1 saat süren çalışma ile söndürüldü.

        İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi´ndeki 5 katlı mobilya imalathanesinin çatısında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki 4 katlı mobilya imalathanesinin çatısına da sıçradı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. 2 işletmede hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Ölü ve yaralılar var! 'Kız kaçırma' çatışması!
        Ölü ve yaralılar var! 'Kız kaçırma' çatışması!
        TBMM Başkanı'nda partilere ziyaret
        TBMM Başkanı'nda partilere ziyaret
        Kilisenin çatısı çöktü: 9 kişi öldü!
        Kilisenin çatısı çöktü: 9 kişi öldü!
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz!
        Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz!
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Fahri müfettişin yazdırdığı ceza iptal edildi
        Fahri müfettişin yazdırdığı ceza iptal edildi
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        7. harika Fener!
        7. harika Fener!

        Benzer Haberler

        Kavga eden yolculardan ikisi de kalp krizi geçirdi; biri öldü
        Kavga eden yolculardan ikisi de kalp krizi geçirdi; biri öldü
        Bursa'da 3. Uluslararası Bando Festivali düzenledi
        Bursa'da 3. Uluslararası Bando Festivali düzenledi
        Karacabey Belediyespor - Kırşehir FSK: 3-0
        Karacabey Belediyespor - Kırşehir FSK: 3-0
        Bursa'da yapılan Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı "Baja Resital" t...
        Bursa'da yapılan Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı "Baja Resital" t...
        Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
        Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti