Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Efkan Ala: Gazze'de bombalanan insanlıktır

        AKPartiGenel Başkanvekili Efkan Ala, "Gazze'de bombalanan insanlıktır. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlık kör, dünya sağır. Hastanelerde çoluk, çocuk bombalanıyor. Daha yeni haber geldi, okul bombalandı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 16:48 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efkan Ala: Gazze'de bombalanan insanlıktır
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKPartiGenel Başkanvekili Efkan Ala, "Gazze'de bombalanan insanlıktır. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlık kör, dünya sağır. Hastanelerde çoluk, çocuk bombalanıyor. Daha yeni haber geldi, okul bombalandı" dedi.

        Bursa Milletvekili de olan Efkan Ala, partisinin Kestel İlçe Teşkilat Toplantısı'na katıldı. AK Parti milletvekilleri, İl Başkanı Davut Gürkan, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda konuşan Ala, İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıları kınadı. Gazze'de hastaneye yapılan saldırıya tepki gösteren Ala, "Gazze'de bombalanan insanlıktır. Enkazın altında kalan insanlığın vicdanıdır. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlık kör, dünya sağır. Hastanelerde çoluk, çocuk bombalanıyor. Hastane bombalanıyor. Daha yeni haber geldi, okul bombalandı. O küllerin altında adaleti kalan büyük güçlerden, küçük bir ses bile yok. Bu zulmü destekliyorlar. Bunlar, insanlığın yüz karasıdır. İnsanların havsalasının almayacağı kadar kötü şeyler oluyor. Tasavvur edemeyeceğiniz kadar insanlık dışı trajediler yaşanıyor, facialar oluyor" dedi.

        'FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI'

        Türkiye'nin üzerine düşenleri yapmaya devam edeceğine dikkat çeken Ala, "Çözüm önerimiz de açık, net ve berraktır. Bundan sonra öyle kem küm etmeye lüzum yok. Bunları kabul etmiyoruz. Filistin'de, Filistin devleti kurulmalı ve bütün dünya bunu tanımalı. Filistinlileri, Filistinliler yönetmelidir. Başka çaresi olmaz. Başkasının iradesi altında bir millet, hayatını devam ettiremez. O topraklar, Filistinlilere aittir. Başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze'yi, Batı Şeria'yı içine alan, bütün işgal emarelerini ortadan kaldıran bir Filistin devleti kurulacak ve onu da Filistinliler yönetecek. Bunun da garantörleri olacak. Başka çare yok. Biz de her platformda bu haklı davayı savunacağız, savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından toplantı, Ala'nın geçmiş dönem belediye başkanları ve ilçe başkanlarına teşekkür belgesi takdim etmesi ile sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Baltayla saldırdı!
        Baltayla saldırdı!
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da Teşkilat İstişare Toplantısı'nda...
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da Teşkilat İstişare Toplantısı'nda...
        Küfreden kocasını bıçaklayan kadın adliyede
        Küfreden kocasını bıçaklayan kadın adliyede
        Otomobil, park halindeki araca çarpıp devrildi: 2 yaralı
        Otomobil, park halindeki araca çarpıp devrildi: 2 yaralı
        Balta ile park halindeki araçlara saldırdı; o anlar kamerada
        Balta ile park halindeki araçlara saldırdı; o anlar kamerada
        Bursa'da baltayla park halindeki otomobillere zarar veren şüpheli yakalandı
        Bursa'da baltayla park halindeki otomobillere zarar veren şüpheli yakalandı
        Maktulün oğlunun ifadesi ile yeni 'katil zanlısı' için yakalama kararı
        Maktulün oğlunun ifadesi ile yeni 'katil zanlısı' için yakalama kararı