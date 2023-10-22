AKPartiGenel Başkanvekili Efkan Ala, "Gazze'de bombalanan insanlıktır. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlık kör, dünya sağır. Hastanelerde çoluk, çocuk bombalanıyor. Daha yeni haber geldi, okul bombalandı" dedi.

Bursa Milletvekili de olan Efkan Ala, partisinin Kestel İlçe Teşkilat Toplantısı'na katıldı. AK Parti milletvekilleri, İl Başkanı Davut Gürkan, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda konuşan Ala, İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıları kınadı. Gazze'de hastaneye yapılan saldırıya tepki gösteren Ala, "Gazze'de bombalanan insanlıktır. Enkazın altında kalan insanlığın vicdanıdır. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlık kör, dünya sağır. Hastanelerde çoluk, çocuk bombalanıyor. Hastane bombalanıyor. Daha yeni haber geldi, okul bombalandı. O küllerin altında adaleti kalan büyük güçlerden, küçük bir ses bile yok. Bu zulmü destekliyorlar. Bunlar, insanlığın yüz karasıdır. İnsanların havsalasının almayacağı kadar kötü şeyler oluyor. Tasavvur edemeyeceğiniz kadar insanlık dışı trajediler yaşanıyor, facialar oluyor" dedi.

'FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI'

Türkiye'nin üzerine düşenleri yapmaya devam edeceğine dikkat çeken Ala, "Çözüm önerimiz de açık, net ve berraktır. Bundan sonra öyle kem küm etmeye lüzum yok. Bunları kabul etmiyoruz. Filistin'de, Filistin devleti kurulmalı ve bütün dünya bunu tanımalı. Filistinlileri, Filistinliler yönetmelidir. Başka çaresi olmaz. Başkasının iradesi altında bir millet, hayatını devam ettiremez. O topraklar, Filistinlilere aittir. Başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze'yi, Batı Şeria'yı içine alan, bütün işgal emarelerini ortadan kaldıran bir Filistin devleti kurulacak ve onu da Filistinliler yönetecek. Bunun da garantörleri olacak. Başka çare yok. Biz de her platformda bu haklı davayı savunacağız, savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından toplantı, Ala'nın geçmiş dönem belediye başkanları ve ilçe başkanlarına teşekkür belgesi takdim etmesi ile sona erdi.