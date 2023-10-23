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        11 katlı binadaki yangında mahsur kalan 1'i çocuk, 6 kişi kurtarıldı

        BURSA'da11 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerce kurtarılan, dumandan etkilenen 1'i çocuk 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 15:37 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:40
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        11 katlı binadaki yangında mahsur kalan 1'i çocuk, 6 kişi kurtarıldı
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        BURSA'da11 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerce kurtarılan, dumandan etkilenen 1'i çocuk 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde, 11 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler bir odayı sararken, evde 1'i çocuk 6 kişi mahsur kaldı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 6 kişiyi diğer odanın balkonundan merdivenli araçla tahliye etti. Dumandan etkilenen 1'i çocuk, 5'i kadın, 6 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 2'si merdivenli, 1'i su tankeri, 6 araçla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri yarım saatte söndürdü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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