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        Marmara'da batan geminin 5 mürettebatını özel eğitimli 19 dalgıç arıyor; Zeynep'in cenazesi kaptan köşkünde bulunmuş (5)

        TGCAKIN'DAN İKİNCİ DALIŞ İmralı Adası'nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları, 4'üncü gününde 852 personelle sürüyor. Deniz Kuvvetleri personeli, dün aşçı Zeynep Kılınç'ın (33) cenazesinin bulunduğu kaptan köşkünün altında olduğu değerlendirilen 1 mürettebatın daha cansız bedenine ulaşmak için TCG AKIN'dan bu sabah dalış gerçekleştirirken, arama çalışmaları havadan da görüntülendi. Özel eğitimli 19 dalgıç çalışmalara katılırken, saat 14.07'de 51 metre derinlikteki batık gemiye ikinci dalış gerçekleştirildi. MİDYE AĞLARI İHTİMALİ Öte yandan Kurşunlu Mahallesi ile Yeniköy Mahallesi arasında bulunan Karacabey midye çiftliğinde de dalış yapıldı. Geminin battığı bölgenin güneyinde kalan, batan gemiye 6, kıyıya ise 1 kilometre mesafedeki bölgede, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı'na bağlı 5 kişilik dalgıç timinden 2 dalgıç, bottan 20 metreye dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar, 30 dakika suyun altında kalarak arama çalışması yapcak. Kayıp mürettebatın, dalgalarla kıyıya doğru sürüklenerek, midye çiftliğindeki ağlara takılma ihtimali değerlendiriliyor. 'NENE HATUN' DİPTE ARAMA YAPIYOR Kıyı Emniyeti unsuru olan acil kurtarma gemisi Nene Hatun römorköründeki su altı yer tespiti çalışmaları da sürüyor. ROV-Su Altı Robotu ile dipte yapılan arama çalışmalarının görüntüleri de paylaşıldı. AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR Kayıp 5 mürettebatın ailelerinin Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki bekleyişi sürerken, AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaları yerinde takip eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, onlara bilgi verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 16:00 Güncelleme: 18.02.2024 - 16:05
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        Marmara'da batan geminin 5 mürettebatını özel eğitimli 19 dalgıç arıyor; Zeynep'in cenazesi kaptan köşkünde bulunmuş (5)
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        TGCAKIN'DAN İKİNCİ DALIŞ İmralı Adası'nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları, 4'üncü gününde 852 personelle sürüyor. Deniz Kuvvetleri personeli, dün aşçı Zeynep Kılınç'ın (33) cenazesinin bulunduğu kaptan köşkünün altında olduğu değerlendirilen 1 mürettebatın daha cansız bedenine ulaşmak için TCG AKIN'dan bu sabah dalış gerçekleştirirken, arama çalışmaları havadan da görüntülendi. Özel eğitimli 19 dalgıç çalışmalara katılırken, saat 14.07'de 51 metre derinlikteki batık gemiye ikinci dalış gerçekleştirildi. MİDYE AĞLARI İHTİMALİ Öte yandan Kurşunlu Mahallesi ile Yeniköy Mahallesi arasında bulunan Karacabey midye çiftliğinde de dalış yapıldı. Geminin battığı bölgenin güneyinde kalan, batan gemiye 6, kıyıya ise 1 kilometre mesafedeki bölgede, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı'na bağlı 5 kişilik dalgıç timinden 2 dalgıç, bottan 20 metreye dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar, 30 dakika suyun altında kalarak arama çalışması yapcak. Kayıp mürettebatın, dalgalarla kıyıya doğru sürüklenerek, midye çiftliğindeki ağlara takılma ihtimali değerlendiriliyor. 'NENE HATUN' DİPTE ARAMA YAPIYOR Kıyı Emniyeti unsuru olan acil kurtarma gemisi Nene Hatun römorköründeki su altı yer tespiti çalışmaları da sürüyor. ROV-Su Altı Robotu ile dipte yapılan arama çalışmalarının görüntüleri de paylaşıldı. AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR Kayıp 5 mürettebatın ailelerinin Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki bekleyişi sürerken, AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaları yerinde takip eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, onlara bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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