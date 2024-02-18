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        Marmara'da batan geminin 5 mürettebatını özel eğitimli 19 dalgıç arıyor; Zeynep'in cenazesi kaptan köşkünde bulunmuş (4)

        KAYIP5 MÜRETTEBAT, 852 KİŞİ İLE ARANIYOR Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatı, çalışmaların 4'üncü gününde 852 personel tarafından aranıyor. Çalışmaları Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kurulan kriz merkezinden koordine eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 Şubat Perşembe günü Karacabey kuzeyi 4 mil açığında battığı ihbarı alınan BATUHAN A İsimli ticari gemide bulunan kayıp mürettebatı arama kurtarma çalışmaları 4. gününde 852 personelimiz ile havadan ve karadan alan tarama ile denizden arama kurtarma şeklinde aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. Bölge hakkında bilgilendirilen jandarma personeli, Kurşunlu Mahallesi sahilini adım adım tararken, dronla da havadan tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor. Çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de katılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 13:44 Güncelleme: 18.02.2024 - 13:50
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        Marmara'da batan geminin 5 mürettebatını özel eğitimli 19 dalgıç arıyor; Zeynep'in cenazesi kaptan köşkünde bulunmuş (4)
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        KAYIP5 MÜRETTEBAT, 852 KİŞİ İLE ARANIYOR Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatı, çalışmaların 4’üncü gününde 852 personel tarafından aranıyor. Çalışmaları Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde kurulan kriz merkezinden koordine eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “15 Şubat Perşembe günü Karacabey kuzeyi 4 mil açığında battığı ihbarı alınan BATUHAN A İsimli ticari gemide bulunan kayıp mürettebatı arama kurtarma çalışmaları 4. gününde 852 personelimiz ile havadan ve karadan alan tarama ile denizden arama kurtarma şeklinde aralıksız devam etmektedir” ifadelerine yer verdi. Bölge hakkında bilgilendirilen jandarma personeli, Kurşunlu Mahallesi sahilini adım adım tararken, dronla da havadan tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor. Çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de katılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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