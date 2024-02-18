Marmara'da batan geminin 5 mürettebatını özel eğitimli 19 dalgıç arıyor; Zeynep'in cenazesi kaptan köşkünde bulunmuş (8)

KAYIPMÜRETTEBATIN KAMARALARI GÖRÜNTÜLENDİ Marmara Denizinde seyir halindeyken olumsuz hava koşulları nedeniyle Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmalarına 4’üncü gününde de devam edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın özel eğitimli dalgıçları, TCG AKIN’dan 7 dalış gerçekleştirirken, batık gemi enkazının su altında kaydedilen görüntüleri de yayınlandı. ‘BATUHAN A.’ isimli ticari geminin mürettebat kamaralarının bulunduğu, güvertenin sancak koridoru görüntülere yansıdı. Ana güvertenin aşağısında yer alan kamaraların koridorunda yapılan aramada herhangi bir ize rastlanmadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.