        Bursa Haberleri

        Bursa'da boş arazide terkedilmiş bebek bulundu

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde boş arazide bulunan ve yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 18:25 Güncelleme: 03.01.2026 - 18:25
        İlçeye bağlı Alipaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binanın yanındaki boş arazide bebek sesi duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin sağ olduğunu belirledi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve tahmini 10 günlük olduğu değerlendirilen bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

