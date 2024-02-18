Uludağ'da telesiyejden sarkan tatilci kamerada

BURSA'dahafta sonu yoğunluğunun yaşandığı Uludağ'da telesiyejden sarkan tatilci, görevlilerin müdahalesi ile indirildi. Uludağ Oteller Bölgesi'nde telesiyeje binen tatilci, iddiaya göre, eğlence amaçlı sarktı. Tatilciyi gören görevliler, duruma müdahale etti. Görevliler, telesiyeji durdurup, ters istikamette çalıştırarak tatilciyi başlangıç noktasına getirdi. Tatilci telesiyejden indirilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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