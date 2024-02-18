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        Bursa'da, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı 

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü Eşref A. (22), yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl istikametinden, Eskişehir istikametine seyir halinde olan Eşref A. yönetimindeki 16 ASH 593 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kaldırıma çarpıp takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de olası bir kazaya karşı çevrede önlem alırken, trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Kullanılamaz hale gelen otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 03:51 Güncelleme: 18.02.2024 - 03:51
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        Bursa'da, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı 
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü Eşref A. (22), yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl istikametinden, Eskişehir istikametine seyir halinde olan Eşref A. yönetimindeki 16 ASH 593 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kaldırıma çarpıp takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de olası bir kazaya karşı çevrede önlem alırken, trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Kullanılamaz hale gelen otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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