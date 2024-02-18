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        Marmara'da batan geminin 5 mürettebatını özel eğitimli 19 dalgıç arıyor; Zeynep'in cenazesi kaptan köşkünde bulunmuş (2)

        BATIKGEMİNİN ENKAZI, DALGIÇLAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmalarının 4'üncü gününde dün aşçı Zeynep Kılınç'ın (33) cenazesinin bulunduğu kaptan köşkünün altında olduğu değerlendirilen 1 mürettebatın daha cansız bedenine ulaşmak için TCG AKIN'dan dalış yapıldı. Gemide bulunan dalgıçlar tarafından dipte yapılan arama faaliyetlerine ilişkin görüntüler de ilk kez yayınlandı. Geminin kaptan köşkünün yer aldığı görüntülerde dalgıçların gemi enkazında ilerleyerek, tespit yapmaya çalışması yer aldı. 51 metre derinlikteki gemide tespit edilen ve 1'inin Zeynep Kılınç olduğu belirlenen 2 mürettebatın yerinin ise özel cihazlarla belirlendiği öğrenildi. Deniz polislerinin kullandığı 'Yandan taramalı-SONAR' cihazı ile su altında ses dalgalarıyla 2 boyutlu görüntü alındıktan sonra, tespit edilen bölgeye 'ROV-İnsansız Su Altı Görüntüleme Robotu' indirilerek akustik ses dalgalarıyla görüntüleme yapılıyor. Dalgıçlar da bu cihazlarla tespit edilen bölgeye dalış gerçekleştiriyor. ARAMA ÇALIŞMALARI KARADAN DA SÜRÜYOR Öte yandan arama çalışmaları karadan da sürdürülüyor. Geminin battığı bölgeye 7 kilometre mesafede olan Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi sahili, arama-kurtarma ekipleri tarafından taranıyor. Polis ve jandarma ekipleri de karadan yürütülen çalışmalara destek veriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 12:30 Güncelleme: 18.02.2024 - 12:35
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        Marmara'da batan geminin 5 mürettebatını özel eğitimli 19 dalgıç arıyor; Zeynep'in cenazesi kaptan köşkünde bulunmuş (2)
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        BATIKGEMİNİN ENKAZI, DALGIÇLAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmalarının 4’üncü gününde dün aşçı Zeynep Kılınç’ın (33) cenazesinin bulunduğu kaptan köşkünün altında olduğu değerlendirilen 1 mürettebatın daha cansız bedenine ulaşmak için TCG AKIN’dan dalış yapıldı. Gemide bulunan dalgıçlar tarafından dipte yapılan arama faaliyetlerine ilişkin görüntüler de ilk kez yayınlandı. Geminin kaptan köşkünün yer aldığı görüntülerde dalgıçların gemi enkazında ilerleyerek, tespit yapmaya çalışması yer aldı. 51 metre derinlikteki gemide tespit edilen ve 1’inin Zeynep Kılınç olduğu belirlenen 2 mürettebatın yerinin ise özel cihazlarla belirlendiği öğrenildi. Deniz polislerinin kullandığı ‘Yandan taramalı-SONAR’ cihazı ile su altında ses dalgalarıyla 2 boyutlu görüntü alındıktan sonra, tespit edilen bölgeye ‘ROV-İnsansız Su Altı Görüntüleme Robotu’ indirilerek akustik ses dalgalarıyla görüntüleme yapılıyor. Dalgıçlar da bu cihazlarla tespit edilen bölgeye dalış gerçekleştiriyor. ARAMA ÇALIŞMALARI KARADAN DA SÜRÜYOR Öte yandan arama çalışmaları karadan da sürdürülüyor. Geminin battığı bölgeye 7 kilometre mesafede olan Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi sahili, arama-kurtarma ekipleri tarafından taranıyor. Polis ve jandarma ekipleri de karadan yürütülen çalışmalara destek veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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