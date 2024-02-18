Marmara'da batan geminin 5 mürettebatını özel eğitimli 19 dalgıç arıyor; Zeynep'in cenazesi kaptan köşkünde bulunmuş (3) SORUŞTURMA4 SAVCI TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları 4'üncü gününde sürerken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı ve 2 Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütüldüğü kaydedildi. Deniz kaza kırımında yetkin bilirkişi görevlendirildiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "15.02.2024 günü Karacabey İlçesi Kuzeyi (Kurşunlu Mevkii) açıklarında batan 'Batuhan A' isimli ticari gemi ile ilgili olarak Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında; Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan araştırmalar neticesinde 'Batuhan A' isimli gemide 6 mürettebatın olduğunun tespit edildiği, geminin enkazının batış noktasında bulunduğu, arama ve kurtarma faaliyetleri neticesinde gemi enkazında Zeynep Kılınç isimli vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, ölü muayene ve otopsi işlemleri yapılarak ailesine teslim edilmiştir. Diğer kayıp mürettebatı arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği, soruşturmanın Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı ve 2 Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğü, olayın aydınlatılması ve varsa sorumlularının tespit edilebilmesi için deniz kaza kırımında yetkin bilirkişi görevlendirildiği, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.02.2024 - 12:51 Güncelleme: 18.02.2024 - 12:55 facebook

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