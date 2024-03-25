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        Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 4 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 10:17 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:20
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        Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 4 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Yeşil Bursa ve Altay caddelerinin kesiştiği ışıklı kavşakta meydana geldi. Osman K. (44) yönetimindeki 34 EFM 973 plakalı hafif ticari araç ile İsmail M.'nin (23) kullandığı 16 SVB 86 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparken, kazada 2 sürücü ile otomobildeki Melike A. (27) ve Nurcan K. (22) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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