Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 4 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Yeşil Bursa ve Altay caddelerinin kesiştiği ışıklı kavşakta meydana geldi. Osman K. (44) yönetimindeki 34 EFM 973 plakalı hafif ticari araç ile İsmail M.'nin (23) kullandığı 16 SVB 86 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparken, kazada 2 sürücü ile otomobildeki Melike A. (27) ve Nurcan K. (22) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.