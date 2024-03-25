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        Evinde çıkan yangına müdahale ederken yaralandı

        BURSA'da, prizde unuttuğu elektrikli battaniyenin alev almasıyla çıkan yangına müdahale etmek isteyen Meral Akyüz'ün (40), ellerinde ve vücudunda yanıklar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 11:32 Güncelleme: 25.03.2024 - 11:35
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        Evinde çıkan yangına müdahale ederken yaralandı
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        BURSA’da, prizde unuttuğu elektrikli battaniyenin alev almasıyla çıkan yangına müdahale etmek isteyen Meral Akyüz’ün (40), ellerinde ve vücudunda yanıklar oluştu. Komşuları tarafından kurtarılan Akyüz hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi Reklam Sokak’ta, 4 katlı bir apartmanın 2’nci katında oturan Meral Akyüz’e ait dairede saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden komşuları, yardıma koştu. Yangını söndürmek isterken ellerinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Meral Akyüz, komşuları tarafından evden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Akyüz, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Meral Akyüz’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri, alevleri bitişikteki binalara sıçramadan yarım saatte kontrol altına alarak, söndürdü.

        Yangının, prizde unutulan elektrikli battaniyeden çıktığı tespit edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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