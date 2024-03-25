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        Bursa'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir evde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 10:27 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:30
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        Bursa'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir evde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Yeşilova Mahallesi Reklam Sokak'taki 3 katlı binanın 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, evde bulunan Meral A. (40) yaralandı.

        Yaralı kadın sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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