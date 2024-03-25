Bursa'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir evde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir evde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Yeşilova Mahallesi Reklam Sokak'taki 3 katlı binanın 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, evde bulunan Meral A. (40) yaralandı.
Yaralı kadın sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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