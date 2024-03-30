İbibik 'Lisa', 7'nci yılda da aynı yuvaya geldi
BURSA'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikarağaç Leylek köyünde, Zafer Erker'in bahçesinde bulunan fıçıya 6 yıl yuva kuran ibibik 'Lisa' bu yılda geldi.
BURSA'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikarağaç Leylek köyünde, Zafer Erker’in bahçesinde bulunan fıçıya 6 yıl yuva kuran ibibik ‘Lisa’ bu yılda geldi. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş ‘Lisa’nın yuvasına girdiği anları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Bir yandan fıçı içindeki ağları temizledi, böcekleri yedi. Bir yandan da çıkardığı ilginç seslerle kameraya oynadı. Türkiye’de ilk ve tek. Dünyada ise ilkler arasında olabilir bu kayıtlar” dedi.
Türkiye’yi, 'Avrupa Leylek Köyleri' ağında temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı leylek köyü olarak bilinen Eskikaraağaç'ta, Zafer Erker’in evinin bahçesinde bulunan eski fıçının içine 6 yıl boyunca yuva kuran ibibik kuşuna, ‘Lisa’ adı verildi. Lisa, köydeki yuvasına perşembe günü 7’nci kez geldi. Erker, çavuş kuşu, hüthüt ya da halk arasında baltalı olarak da bilinen ibibik kuşunun rahatsız olmaması için bahçesindeki fıçının bulunduğu bölümünü kapatırken, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise kuluçka sürecini takip edebilmek için fıçının içine kamera yerleştirdi.
‘TÜRKİYE’DE İLK VE TEK’
İbibik ‘Lisa’ internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile takip edilen yuvasına 7'nci kez gelirken, Alper Tüydeş ‘Lisa’nın yuvasına girdiği anların görüntüsünü “Bir yandan fıçı içindeki ağları temizledi, böcekleri yedi. Bir yandan da çıkardığı ilginç seslerle kameraya oynadı. Türkiye’de ilk ve tek. Dünyada ise ilkler arasında olabilir bu kayıtlar” notuyla sosyal medya hesabından duyurdu.
İbibik kuşlarının yuvalarını genellikle ağaç kovuklarında veya yüksek toprak deliklerinde yapması nedeniyle yuvalarından kayıt almanın zor olduğunu vurgulayan Tüydeş, “Bu yuva yaklaşık 7 yıldır Bursa’da Erker ailesinin bahçesinde yer alıyor. Aile bu kuşa gözü gibi bakıyor hatta yuva yaptıkları fıçının olduğu bölgeye yaklaşmıyorlar. Yuvadan canlı yayın yapıp ibibik gibi ilginç bir türün yaşamını daha detaylı görmek ve paylaşmak 2 yıldır aklımda olan bir şeydi. Bu yıl bu fikrimi hayata geçirdik, eski bir fıçının içine kamera yerleştirdik ve beklediğimiz oldu. Bu yıl da geldiler, fıçıya girdiler eşiyle birlikte. Böylece, yavru kuluçka süreci ve yuva hazırlıklarının hepsini naklen 23 saat internetten izleyebileceğiz. İbikler doğada genelde ağaç kabukları gibi yerlere yuva yaptıklarından bu şekilde onların yuvalarından yayın yapmak ya da kayda almak çok zor. O yüzden bir fıçı içine yuva yapmaları bizim için büyük şans oldu. Böyle bir türü yakından kaydedebilmek Türkiye’de ilk olmakla beraber dünyada da sayılı çalışma olma özelliğini taşıyor” dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.