İbibik 'Lisa', 7'nci yılda da aynı yuvaya geldi

BURSA'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikarağaç Leylek köyünde, Zafer Erker’in bahçesinde bulunan fıçıya 6 yıl yuva kuran ibibik ‘Lisa’ bu yılda geldi. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş ‘Lisa’nın yuvasına girdiği anları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Bir yandan fıçı içindeki ağları temizledi, böcekleri yedi. Bir yandan da çıkardığı ilginç seslerle kameraya oynadı. Türkiye’de ilk ve tek. Dünyada ise ilkler arasında olabilir bu kayıtlar” dedi.

Türkiye’yi, 'Avrupa Leylek Köyleri' ağında temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı leylek köyü olarak bilinen Eskikaraağaç'ta, Zafer Erker’in evinin bahçesinde bulunan eski fıçının içine 6 yıl boyunca yuva kuran ibibik kuşuna, ‘Lisa’ adı verildi. Lisa, köydeki yuvasına perşembe günü 7’nci kez geldi. Erker, çavuş kuşu, hüthüt ya da halk arasında baltalı olarak da bilinen ibibik kuşunun rahatsız olmaması için bahçesindeki fıçının bulunduğu bölümünü kapatırken, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise kuluçka sürecini takip edebilmek için fıçının içine kamera yerleştirdi.