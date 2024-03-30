Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İbibik 'Lisa', 7'nci yılda da aynı yuvaya geldi

        BURSA'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikarağaç Leylek köyünde, Zafer Erker'in bahçesinde bulunan fıçıya 6 yıl yuva kuran ibibik 'Lisa' bu yılda geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 12:35 Güncelleme: 30.03.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İbibik 'Lisa', 7'nci yılda da aynı yuvaya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikarağaç Leylek köyünde, Zafer Erker’in bahçesinde bulunan fıçıya 6 yıl yuva kuran ibibik ‘Lisa’ bu yılda geldi. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş ‘Lisa’nın yuvasına girdiği anları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Bir yandan fıçı içindeki ağları temizledi, böcekleri yedi. Bir yandan da çıkardığı ilginç seslerle kameraya oynadı. Türkiye’de ilk ve tek. Dünyada ise ilkler arasında olabilir bu kayıtlar” dedi.

        Türkiye’yi, 'Avrupa Leylek Köyleri' ağında temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı leylek köyü olarak bilinen Eskikaraağaç'ta, Zafer Erker’in evinin bahçesinde bulunan eski fıçının içine 6 yıl boyunca yuva kuran ibibik kuşuna, ‘Lisa’ adı verildi. Lisa, köydeki yuvasına perşembe günü 7’nci kez geldi. Erker, çavuş kuşu, hüthüt ya da halk arasında baltalı olarak da bilinen ibibik kuşunun rahatsız olmaması için bahçesindeki fıçının bulunduğu bölümünü kapatırken, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise kuluçka sürecini takip edebilmek için fıçının içine kamera yerleştirdi.

        ‘TÜRKİYE’DE İLK VE TEK’

        İbibik ‘Lisa’ internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile takip edilen yuvasına 7'nci kez gelirken, Alper Tüydeş ‘Lisa’nın yuvasına girdiği anların görüntüsünü “Bir yandan fıçı içindeki ağları temizledi, böcekleri yedi. Bir yandan da çıkardığı ilginç seslerle kameraya oynadı. Türkiye’de ilk ve tek. Dünyada ise ilkler arasında olabilir bu kayıtlar” notuyla sosyal medya hesabından duyurdu.

        İbibik kuşlarının yuvalarını genellikle ağaç kovuklarında veya yüksek toprak deliklerinde yapması nedeniyle yuvalarından kayıt almanın zor olduğunu vurgulayan Tüydeş, “Bu yuva yaklaşık 7 yıldır Bursa’da Erker ailesinin bahçesinde yer alıyor. Aile bu kuşa gözü gibi bakıyor hatta yuva yaptıkları fıçının olduğu bölgeye yaklaşmıyorlar. Yuvadan canlı yayın yapıp ibibik gibi ilginç bir türün yaşamını daha detaylı görmek ve paylaşmak 2 yıldır aklımda olan bir şeydi. Bu yıl bu fikrimi hayata geçirdik, eski bir fıçının içine kamera yerleştirdik ve beklediğimiz oldu. Bu yıl da geldiler, fıçıya girdiler eşiyle birlikte. Böylece, yavru kuluçka süreci ve yuva hazırlıklarının hepsini naklen 23 saat internetten izleyebileceğiz. İbikler doğada genelde ağaç kabukları gibi yerlere yuva yaptıklarından bu şekilde onların yuvalarından yayın yapmak ya da kayda almak çok zor. O yüzden bir fıçı içine yuva yapmaları bizim için büyük şans oldu. Böyle bir türü yakından kaydedebilmek Türkiye’de ilk olmakla beraber dünyada da sayılı çalışma olma özelliğini taşıyor” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Fenerbahçe için kritik hafta!
        Fenerbahçe için kritik hafta!
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        İstanbul'da akılalmaz gasp! Genç kızı arabayla kaçırdılar!
        İstanbul'da akılalmaz gasp! Genç kızı arabayla kaçırdılar!
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Sessiz boşanma trendi
        Sessiz boşanma trendi
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Âşıklar haftası
        Âşıklar haftası
        EYT’li esnaf nasıl emekli olabilir?
        EYT’li esnaf nasıl emekli olabilir?
        İzlediğiniz dizilerden sınava girmeye hazır mısınız?
        İzlediğiniz dizilerden sınava girmeye hazır mısınız?

        Benzer Haberler

        Telefon dolandırıcısı sahte polisler kaldıkları villada yakalandı
        Telefon dolandırıcısı sahte polisler kaldıkları villada yakalandı
        Bursa'da azot yüklü tanker şarampole devrilip patladı, sürücü öldü
        Bursa'da azot yüklü tanker şarampole devrilip patladı, sürücü öldü
        Bursa'da şarampole devrildikten sonra yanan azot yüklü tankerin sürücüsü öl...
        Bursa'da şarampole devrildikten sonra yanan azot yüklü tankerin sürücüsü öl...
        Bursa'da kaçak alkol operasyonunda 2 gözaltı
        Bursa'da kaçak alkol operasyonunda 2 gözaltı
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Bursa'da sahte alkol operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Bursa'da sahte alkol operasyonunda 2 şüpheli yakalandı