Bursa'da kaçak alkol operasyonunda 2 gözaltı

BURSA'da kaçak alkol ticaretine yönelik operasyonda 1000 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçak alkol ticaretine yönelik yaptıkları çalışmada M.T. (25) ile E.K.'nın (20) piyasaya yüklü miktarda etil alkol süreceğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, akşam saatlerinde Soğanlı Mahallesi'nde şüphelileri, 16 SCL 048 plakalı motosikletle seyir halindeyken durdurdu. Mahkeme kararı alan ekipler, şüphelilere ait depoya yaptıkları baskında, M.T.’ye İzmir'den gelen kargo paletinde, 400 adet 1 litrelik, 120 adet 5 litrelik olmak üzere toplamda 1000 litre etil alkol ele geçirdi. Şüphelilerin evlerinde de arama yapan ekipler, 375 adet değişik markalarda anason kit, 2 adet pompalı tüfek, 19 adet dolu kartuş ele geçirdi. Şüphelilerin kullandığı motosikletin 16 BFG 192 plakalı motosiklete ait olduğu, 16 Kasım 2023 tarihinde Yenibağlar Mahallesi'nden çalındığını tespit eden ekipler, yaptıkları UYAP sorgulamasında M.T.'nin kaçakçılık suçundan arandığını belirledi.