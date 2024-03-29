Hafriyat kamyonunda çıkan yangın kamerada 

Olay, saat 15.00 sıralarında Cerrah Mahallesi kırsal alandaki inşaat sahasında Osman Y. yönetimindeki 34 DC 3946 plakalı hafriyat kamyonun motor kısmında çıktı. Motordan alevlerin yükseldiğini gören sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, hafriyat kamyonun yandığı anlar ise bir işçi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, inşaat sahasında toprak taşıyan hafriyat kamyonun motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, bir işçi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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