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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 23:01 Güncelleme: 29.03.2024 - 23:01
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner

        Bursaspor İnfo Yatırım: Young 18, Neal, Ömer Utku Al 2, Michineau 14, Semih Erden 8, Brown 25, Mutaf 11, Mehmet Atalan, Metin Türen, Hamilton 11

        TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 24, Tevfik Akdamar 3, Homesley 18, Tolga Geçim 7, Denmon 12, Ege Demir, O'Brien 16, Wiley 12, Mustafa Kurtuldum 3

        1. Periyot: 14-24

        Devre: 39-51

        3. Periyot: 68-71

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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