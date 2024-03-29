Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner
Bursaspor İnfo Yatırım: Young 18, Neal, Ömer Utku Al 2, Michineau 14, Semih Erden 8, Brown 25, Mutaf 11, Mehmet Atalan, Metin Türen, Hamilton 11
TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 24, Tevfik Akdamar 3, Homesley 18, Tolga Geçim 7, Denmon 12, Ege Demir, O'Brien 16, Wiley 12, Mustafa Kurtuldum 3
1. Periyot: 14-24
Devre: 39-51
3. Periyot: 68-71
BURSA
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