        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        İnegöl'de ticari taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde ticari taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 09:16 Güncelleme:
        Ş.Y. yönetimindeki 16 T 5564 plakalı ticari taksi, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde Erol B'nin (54) kullandığı 16 BCF 982 plakalı motosikletle çarpıştı.


        Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.


        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinde İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

