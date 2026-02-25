İnegöl'de ticari taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ticari taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Ş.Y. yönetimindeki 16 T 5564 plakalı ticari taksi, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde Erol B'nin (54) kullandığı 16 BCF 982 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinde İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı.

