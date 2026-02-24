Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da balkondan düşen kadın yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı binanın ikinci katındaki balkondan düşen kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 20:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da balkondan düşen kadın yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı binanın ikinci katındaki balkondan düşen kadın yaralandı.

        Ali Ö. (38), yarın boşanma davası görülecek olan eşi Ebru Ö'yü (34) arayarak barışmak istediğini belirtti.

        Taraflar arasında telefonda çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ali Ö, eşi Ebru Ö'nün Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi'ndeki evine gelerek kapıyı zorladı.

        Yaşanan arbede sırasında panikleyen kadın, balkondan atlayarak yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Ali Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Yağmur Çoban davasında mahkemeden 'keşif' kararı
        Yağmur Çoban davasında mahkemeden 'keşif' kararı
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        24 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        24 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!

        Benzer Haberler

        Boğularak öldürülüp, evi yakılan Yorgun'un cinayet zanlısına 10 yıl 10 ay h...
        Boğularak öldürülüp, evi yakılan Yorgun'un cinayet zanlısına 10 yıl 10 ay h...
        Eşi kapıyı kırıp eve girince, ikinci kat balkonundan atlayan kadın yaraland...
        Eşi kapıyı kırıp eve girince, ikinci kat balkonundan atlayan kadın yaraland...
        Dilenci kadınların kavgası kamerada: Kucağındaki bebek yere düştü
        Dilenci kadınların kavgası kamerada: Kucağındaki bebek yere düştü
        İftara dakikalar kala dehşet Kapıyı kıran eşinden kaçan kadın balkondan atl...
        İftara dakikalar kala dehşet Kapıyı kıran eşinden kaçan kadın balkondan atl...
        Süleyman Soylu, başdanışmanı Harun Akın'ın ağabeyinin cenazesine katıldı
        Süleyman Soylu, başdanışmanı Harun Akın'ın ağabeyinin cenazesine katıldı
        Balkanlarda Bursa rüzgarı
        Balkanlarda Bursa rüzgarı