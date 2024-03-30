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        Bursa'da azot yüklü tanker şarampole devrilip patladı, sürücü öldü

        BURSA'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan azot yüklü tanker şarampole devrilip patladı, sürücü Şener Tokgöz (56) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 01:46 Güncelleme: 30.03.2024 - 01:50
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        Bursa'da azot yüklü tanker şarampole devrilip patladı, sürücü öldü
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        BURSA'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan azot yüklü tanker şarampole devrilip patladı, sürücü Şener Tokgöz (56) yaşamını yitirdi. 

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Kestel ilçesi Ankara karayolu, Ümitalan mevkisinde meydana geldi. İnegöl istikametinden Bursa yönüne ilerleyen Şener Tokgöz yönetimindeki azot yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın şiddetiyle patlayan tanker alev alırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise sürücü Tokgöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri güvenlik amacıyla soğutma çalışması da yaparken, Şener Tokgöz'ün cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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