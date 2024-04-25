Bursaspor eski Başkanı Adanur, 2 avukat ve icra memurunu dövdürdüğü iddiasıyla tutuklandı

BURSASPOR eski Başkanı Emin Adanur, evine hacze gelen avukatlar ile icra memurunu dövdürdüğü iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili Burak Can Korkmaz isimli şüpheli de tutuklanırken, B.Y.B. ve İ.A. isimli 2 şüpheli ise aranıyor.

Bursa'da dün merkez Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda, Bursaspor eski Başkanı Emin Adanur, ödenmeyen borçtan dolayı kendilerine ait eve hacze gelecek olan Bursa Barosu'na bağlı avukatlar E.K. ve B.S ile bir icra memuruyla telefonla tartışıp, tehdit ve hakaret etti. İddiaya göre, Emin Adanur'un talimatı üzerine eve giden Bülent Can Korkmaz, B.Y.B. ve İ.A., hacze gelen avukatlar ile icra memurunu darbetti.