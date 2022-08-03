Osmangazi Belediyesinden üniversite adaylarına tercih danışmanlığı hizmeti

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BURSA (AA) - Osmangazi Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere tercih konusunda rehberlik hizmeti verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen tercih danışmanlığı hizmeti, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşti. Danışman öğretmenlere merak ettikleri soruları soran öğrenciler, aldıkları cevaplar sayesinde tercihlerini netleştirdi.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gençlerin danışmanlık hizmetine yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin daha iyi yetişmeleri ve ülkemizi daha ileriye taşımaları için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Rehberlik hizmetimizin, gençlerimiz için oldukça faydalı olduğuna inanıyor, kendileri ve aileleri adına hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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