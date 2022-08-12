Bursa'da traktörle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi İlçesinde traktörle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Bursa kara yolunda Tuncay K. idaresindeki plakasız motosiklet, aynı istikamette giden Hasan Y. kontrolündeki 16 VR 690 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Tuncay K. ile motosikletteki yolcu Muhammet B. savruldu.

Olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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