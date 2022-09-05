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Bursa'da engelli kadınların "beyaz gelinlik" hayalleri gerçeğe dönüştü

AA

Bursa'da engelli kadınların "beyaz gelinlik" hayalleri gerçeğe dönüştü

BURSA (AA) - Bursa'da Engelli Kadınlar Derneği (ENKADER) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Beyaz Hayaller Projesi" kapsamında, 8 engelli kadının düğün hayali temsili olarak gerçekleştirildi.

Altınova Spor Tesisleri'nde düzenlenen "Benim Hayalim, Benim Düğünüm" adlı etkinliğe, gelin olan engelli kadınların aileleri ve sponsorlar katıldı.

Engelli kadınlar ve yakınları, müzik eşliğinde dans edip eğlendi. Daha sonra temsili düğün pastası kesildi. Engelli kadınlar ile aileleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gece ENKADER tarafından sponsorlara plaket takdimi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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