Bursa'da genzine süt kaçan 8 aylık bebek kurtarıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesini emdikten sonra nefessiz kalan 8 aylık erkek bebek, hastanede yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.

Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu anne, Yeni Mahalle Alanyurt Caddesi'ndeki evlerinde emzirdiği bebeğini beşiğe yatırınca hareketsiz kaldığını fark etti.

Genzine süt kaçmasıyla nefessiz kalan bebek, özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine getirildi.

Yaklaşık bir saat süren çabalar sonucu hayata döndürülen bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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