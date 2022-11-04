Bursa'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, silahlı saldırıda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Kemal Y, Orhaniye Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kemal Y, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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