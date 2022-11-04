Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım'dan Orhaneli'ye ziyaret

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BURSA (AA) - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Orhaneli ilçesine ziyaretlerde bulundu.

Yıldırım, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ve beraberindekilerle, ilçede yapılması planlanan cezaevi alanında incelemelerde bulundu.

Cezaevinin proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2023 yılında ihaleye çıkılması ve inşaat çalışmalarına başlanmasının planlandığı bildirildi.

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