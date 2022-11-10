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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teco Karacabey Belediyespor'un yeni teknik direktörü Bülent Akan oldu

AA

Teco Karacabey Belediyespor'un yeni teknik direktörü Bülent Akan oldu

BURSA (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Teco Karacabey Belediyespor’da Recep Çetin’den boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Akan getirildi.

Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek'in hazır bulunduğu törende Akan'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

En son Sarıyer’i çalıştıran Bülent Akan, 2011'den itibaren İskenderunspor, 24 Erzincan, Tokatspor, Ankara Demirspor, Diyarbekirspor, Silivrispor, Kahramanmaraşspor ve Serik Belediyespor takımlarında teknik direktörlük yaptı.

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