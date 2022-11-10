Teco Karacabey Belediyespor'un yeni teknik direktörü Bülent Akan oldu

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BURSA (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Teco Karacabey Belediyespor’da Recep Çetin’den boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Akan getirildi.



Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek'in hazır bulunduğu törende Akan'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.



En son Sarıyer’i çalıştıran Bülent Akan, 2011'den itibaren İskenderunspor, 24 Erzincan, Tokatspor, Ankara Demirspor, Diyarbekirspor, Silivrispor, Kahramanmaraşspor ve Serik Belediyespor takımlarında teknik direktörlük yaptı.

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