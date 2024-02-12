Bursa'da midibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 10 yabancı turist yaralandı
Bursa'da midibüsün elektrik direğine çarptığı kazada biri ağır 10 yabancı turist yaralandı.
Bursa'da midibüsün elektrik direğine çarptığı kazada biri ağır 10 yabancı turist yaralandı.
Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Caddesi'nde B.S. idaresindeki seyahat acentesine bağlı 34 CKJ 448 plakalı midibüs, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
Kazada araçta bulunan Katar ve Endonezya uyruklu 10 turist yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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