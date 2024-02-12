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        Bursa'da markette çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, markette çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 20:27 Güncelleme: 12.02.2024 - 20:35
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        Bursa'da markette çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, markette çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kemalpaşa Mahallesi Narin Sokak'taki bir markette, Emrah Ö. (30) ile isimleri öğrenilemeyen üç kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, Emrah Ö. aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emrah Ö'yü İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis ekiplerince yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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