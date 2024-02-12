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        Züccaciye dükkanından hırsızlık kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde müşteri gibi girdiği züccaciye mağazasında kişisel bakım ve kozmetik ürünlerini montunun cebine dolduran hırsızın görüntüleri kamera kayıtlarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 23:57 Güncelleme: 13.02.2024 - 00:00
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        Züccaciye dükkanından hırsızlık kamerada
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde müşteri gibi girdiği züccaciye mağazasında kişisel bakım ve kozmetik ürünlerini montunun cebine dolduran hırsızın görüntüleri kamera kayıtlarına yansıdı.

        Olay, saat 11.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Lütfiye Sokak'ta meydana geldi. Müşteri gibi züccaciye dükkanına gelen kişi; deodorant, toka, kolye, pamuk ve çok sayıda kişisel kozmetik ürününü montunun ceplerine doldurdu. Rafların arasında bir süre dolaşan şüpheli mağazadan çıkarak kayıplara karıştı. Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi bir süre sonra izlediği güvenlik kamera kaydından şüphelinin ürünleri çaldığını gördü. Görüntülerle birlikte polise giden iş yeri sahibi, şüpheliden şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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