Bursa'da polise silahlı mukavemette bulunup kaçmaya çalışan zanlı ayağından vurularak durduruldu

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polise silahlı mukavemette bulunup kaçmaya çalışan zanlı ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan Muhammet Emin A'nın Emirsultan Mahallesi 3. Hamam Sokak'ta olduğu ihbarı üzerine hareket geçti.

Polisi gören şüpheli, yanındaki silahla ekiplere mukavemette bulunarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis, zanlıyı bacağından yaralayarak durdurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, zanlıyı ambulansa bindirmek istediği sırada yakınları sağlık ve polis ekiplerine engel olmaya çalışıp zorluk çıkartı.

Arbedenin ardından yaralı Muhammet Emin A. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, polise mukavemette bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.





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