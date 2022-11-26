Harmancık Belediye Başkanı Ataş, voleybolcu gençlerle bir araya geldi

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BURSA (AA) - Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, ilçede gençlerden oluşan voleybol takımı ile Eko Turizm Tesisleri'nde bir araya geldi.



Ataş'a desteklerinden dolayı teşekkür eden gençler, isminin yazılı olduğu forma hediye etti.



Programda konuşan Ataş, "Gençlerimizin spor alanında da yanındayız. Basketbol ve voleybol sahalarını, yüzme havuzunu hizmete açmıştık, şimdi Bursalı okçu Şüca'nın hemşehrimiz olmasından dolayı isminin yaşayacağı okçuluk alanı ile halı sahanın yapımına devam ediyoruz." ifadesini kullandı.



Ataş, ilçedeki sporla ilgili yatırımlara desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

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