Savaştepe Belediye Başkanı Şimşek, Harmancık Belediye Başkanı Ataş'ı ziyaret etti

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BURSA (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Belediye Başkanı Turhan Şimşek, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş'ı ziyaret etti.



Harmancık Belediye Başkanı Ataş, Şimşek'e, turizm alanında yapılan yatırımlar, yüzme havuzu, kamp karavan ve eko turizm tesisleri hakkında bilgi verdi.



Yapımına başlanan Bursalı Şüca Okçuluk Tesisi ve halı saha kompleksinde de incelemelerde bulunan Şimşek, Ataş'a hizmetleri ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

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