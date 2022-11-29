Bursa'da "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" fotoğraf yarışmasında kazananlar açıklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olması dolayısıyla Büyükşehir Belediyesinin temaya uygun düzenlediği toplam 175 bin lira para ödüllü Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

Belediyenin açıklamasına göre yarışma, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatına (TÜRKSOY) üye ülkelerin fotoğraf aracılığıyla Türk kültür ve sanatlarının ortak yönlerini belgelemek, Türk halklarının gönül birlikteliği ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak kültürü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlendi.

Bursa'da yıl boyunca gerçekleştirilen ve Türk kültür izlerini taşıyan eserlerden oluşan yarışmaya, 257 fotoğrafçı 1213 fotoğrafla katıldı.

Dijital (sayısal) kategoride renkli ve siyah beyaz fotoğraf ile dron fotoğrafı olmak üzere iki bölümden oluşan, dünyadaki tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık yarışmada eserler, Türk kültürünü tüm yönleri ile gözler önüne serdi.

- Ödüllü fotoğraflar

Yarışmanın jüri üyeleri, yapımcı-senarist Birol Güven, Bursa Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Çolak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Merih Akoğul, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erhan Mutlugün, Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) Başkanı Serpil Savaş ve küratör Fahrettin Beceren'den oluşturuldu.

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda yarışmanın kazananlarını belirledi.



Buna göre, dijital kategorinin birincisi "Yay" fotoğrafıyla Sakarya’dan Alaattin Şenol oldu. Bursa'dan Gürsel Egemen Ergin "O An" fotoğrafıyla ikinci, İstanbul'dan Hamdi Şahin de "Atlılar" fotoğrafıyla üçüncü seçildi.

Dron kategorisinin birincisi "Final Heyecanı" eseriyle Bursa'dan İlyas Malçok olurken, Eskişehir'den Gülin Yiğiter "Bayrak" fotoğrafıyla ikinciliği, Bursa'dan İsmail Hakkı Yalçın "Uludağ ve Türk Obası" fotoğrafıyla üçüncülüğü elde etti.

TÜRKSOY Özel Ödülü'ne Kocaeli'den Birol Atalay, Kültür Başkenti Özel Ödülü'ne İstanbul'dan Yurdagül Kaplan layık görüldü.

Bursa'dan Kübra Nur Özer "Süleyman Çelebi Özel Ödülü"nü, Bursa'dan Salih Kuş "Kurum Özel Ödülü"nü, Bursa'dan Şevki Karaca "Azerbaycanlı Besteci Fikret Amirov Özel Ödülü"nü, Bursa'dan Ayşe Ayna ise "Kırgızistan Sanat Adamı Toktobolot Abdumomunov Özel Ödülü"nü almaya hak kazandı.

Yarışmanın ödül töreni ve eserlerin sergilenmesi, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa etkinliklerinin kapanış programı kapsamında yapılacak.

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