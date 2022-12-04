Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Burhan İlhan, Adem Türkmen
Nilüfer Belediyespor: Hümay Fırıncıoğlu, Ecenur Aksoy, Atkinson, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Milanova, Cansu Bir)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, Fatma Şekerci, Özge Nur Çetiner (Özlem Güven, Selin Adalı, İdil Naz Başcan, Emine Arıcı, Merve Nur Öztürk, Semra Özer)
Setler: 21-25, 21-25, 25-23, 25-22, 15-8
Süre: 136 dakika (27, 26, 36, 30, 17)
BURSA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Nilüfer Belediyespor, evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.