Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Salon: Cengiz Göllü



Hakemler: Burhan İlhan, Adem Türkmen



Nilüfer Belediyespor: Hümay Fırıncıoğlu, Ecenur Aksoy, Atkinson, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Milanova, Cansu Bir)



Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, Fatma Şekerci, Özge Nur Çetiner (Özlem Güven, Selin Adalı, İdil Naz Başcan, Emine Arıcı, Merve Nur Öztürk, Semra Özer)



Setler: 21-25, 21-25, 25-23, 25-22, 15-8

Süre: 136 dakika (27, 26, 36, 30, 17)





BURSA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Nilüfer Belediyespor, evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

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