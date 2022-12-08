GÜNCELLEME - Bursa'da gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gümüştepe Mahallesi Lefkoşa Caddesi'ndeki eğlence mekanına, silahlı saldırıda bulunuldu.

Saldırıda, iş yeri çalışanlarından Murat K, Mehmet C. ve Zülküf A. ağır yaralandı. Yaralılardan ikisi çevredekiler tarafından özel hastaneye götürüldü. Murat K. ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Murat K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede kulübün bulunduğu caddenin karşısındaki otomobilden ateş edildiğini belirledi.

Ekipler, olaydan sonra kaçan şüpheliler G.K. (27), Ş.K. (24) ve C.T'yi (24) yakaladı.

Gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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