Bursa'da 15 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen 15 kişi tedavi altına alındı.

Ovaakça Mahallesi'nde bir evde akşam yemeğinin ardından misafirler ve ev sakinleri mide bulantısı ve kusma şikayetiyle çevredeki hastanelere başvurdu.



Tedavi altına alınan ve sağlık durumları iyi olan 15 kişinin yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendiriliyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.