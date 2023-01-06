Bursa'da izinsiz kazı için dedektörle arama yapan 3 kişi yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ormanlık alanda dedektör ile define arayan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timleri, Cerrah Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Şüphelileri takibe alan ekipler, R.B, (32) H.A. (64) ve C.Y'yi (26) dedektör ile arama yaparken yakaladı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınarak adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda serbest bırakıldı.
Ayrıca, dedektöre el konuldu.
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