Bursa'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emirhan K. (22) idaresindeki 16 ASE 975 plakalı otomobil, Avarlar Kavşağı'nda Muharrem S. (24) yönetimindeki 16 AVB 092 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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