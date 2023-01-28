Bursa'daki restoran kuruluş yıl dönümünde 1 ton çağ kebabı pişirdi

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BURSA (AA) - Bursa'da faaliyet gösteren bir firma, kuruluşunun 3'üncü yılı dolayısıyla pişirdiği 1 ton cağ kebabını vatandaşlara ikram etti.

Nilüfer ilçesindeki bir restoran kuruluş yılı dönümü nedeniyle cağ kebabı dağıtmaya karar verdi. Firmanın 20 kişilik ekibince yaklaşık bir ay süren çalışmaların ardından 1 tonluk cağ kebabı hazırlandı.

Restoranın önüne kurulan uzun ocaktaki 4,5 metrelik şişte pişirilen kebap yoldan geçen vatandaşlara ikram edildi. Cağ kebabından tatmak isteyenler iş yerinin önünde kuyruğu girdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan restoran sahibi Ahmet Zahir Yahyaoğlu, cağ kebabını yaparken 97 kuzu kullandıklarını söyledi.

Cağ kebabındaki etin yaklaşık 30 gün boyunca işlenip baharatlanarak marine edildiğini anlatan Yahyaoğlu, "Bu bizim tüm Bursa halkımıza ikramdır. Afiyet olsun. Bu yağmura rağmen çok uzun bir sıramız var. Çok da güzel ikramda bulunuyoruz. Herkes memnun. Şu ana kadar takribi 4 bin kişiye cağ kebabı ikram ettik. İnşallah bunu toplam 10 bin veya 11 bin kişiye ikram edeceğiz." diye konuştu.

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