Mudanya'daki Myrleia Antik Kenti birinci derece arkeolojik sit derecesine yükseltildi

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Myrleia-Apemeia Antik Kenti, üçüncü derece arkeolojik sit alanında yapılan sondaj kazılarında yeni buluntuların ortaya çıkmasıyla birinci dereceye yükseltilerek koruma altına alındı.

Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamada, antik kentte Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğünün başkanlığı ve gözetiminde Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün bilimsel katkılarıyla yapılan sondaj kazılarının ardından bölgenin sit derecesinin birinci derece olarak değiştirilmesi önerisinin kabul edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait eser ve buluntulara rastlanan alanın, kurul tarafından tapu siciline "Birinci derece arkeolojik sit alanıdır." şerhi konulmasına, Koruma Amaçlı İmar Planı tadilatının gerçekleştirilmesine, ortaya çıkan yapı kalıntılarına ilişkin 1/20 ölçekli kalıntı rölövesinin kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından koruma önerileriyle Anıtlar Kuruluna iletilmesine karar verildiği ifade edildi.



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