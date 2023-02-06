Bursa'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından Gaziantep'e 5 tır su ve 1 tır erzak gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep'te koordinasyonla görevlendirilmesinin ardından, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde deprem yaralarının sarılması için yardım seferberliği başlatıldı. Sabah saatlerinde 5 araç ve 22 itfaiye personelini, arama kurtarma çalışmaları için Malatya'ya gönderen belediyeye bağlı şirketler de bölgede temel ihtiyaçların karşılanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamında Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Jeotermal AŞ, 5 tır suyu Gaziantep'e gönderdi. Belediyenin ekmek fabrikası BESAŞ da yardım seferberliğine 1 tır erzak ile katıldı. BESAŞ'ta hazırlanan 1000 erzak kolisini taşıyan tır Gaziantep'e hareket etti.

BURFAŞ ekiplerinin de mobil mutfak ve 45 personelle Gaziantepli depremzedelerin yanında olacağı ifade edilen açıklamada, mobil mutfak ve 7 araçla yola çıkan BURFAŞ ekiplerinin, Gaziantep'te belirlenen noktalara kuracakları çadırlarda vatandaşlara, çorba, makarna, kahvaltılık, çay ve kahve ikramında bulunacağı belirtildi.

- Yardım kampanyası başlatıldı

Bu arada Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sımsıkı sarılacağız, yaralarımızı saracağız" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasında, bölgenin acil ihtiyaç listesi belirlendi.

Depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar hazır gıda, konserve, çocuk maması, su, ısıtıcı, battaniye, yatak, yorgan, çocuk bezi, ıslak mendil, diş macunu, diş fırçası, sabun, kadın pedi, tuvalet kağıdı ve peçete gibi hijyen malzemeleri ile iç çamaşırı, çorap ve termal giysi yardımında bulunabilecek.

Kullanılmamış malzemeler bağış olarak kabul edilirken, yardımlar tarihi belediye binası, Büyükşehir Belediyesi merkez binası, BUSKİ, GUHEM arkasındaki şantiye hizmet binası ile Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde toplanacak.

Nakdi yardımda bulunmak isteyenler, "www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2" internet adresinden yardımda bulunabilecek.

- Mudanya Belediyesi yardım kampanyası başlattı

Mudanya Belediyesi de deprem sonrası, bölgeye ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı.

İhtiyaç malzemelerinin belediyenin Zeytin Dalı Biriminde toplanarak affet bölgesine ulaştırılacağı bildirildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, depremde yaşamını yitiren yurttaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Türkyılmaz, "Kışlık çadır, ısıtıcı, kuru gıda, kullanılmamış kışlık giyecek, battaniye, bebek bezi, bebek maması önemli ihtiyaç malzemesi. Deprem Koordinasyon ekibinden alınan bilgiler doğrultusunda ihtiyaçlar depremin etkili olduğu bölgelere gönderilecek. Tüm imkanlarımızla, dayanışma, birlik ve beraberlikle yurttaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Birliği’nin (MAK) çalışmalara katılmak üzere AFAD tarafından görevlendirildiği ve Kahramanmaraş’taki çalışmalara destek vereceği bildirildi.

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