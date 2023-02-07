Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi afetzedeler için seferber oldu

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BURSA (AA) - Osmangazi Halk Eğitimi Merkezinin öğretmen ve usta öğreticileri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için giysi dikiyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Köse, yaptığı açıklamada, eğitim kurumlarının tatil edilmesine rağmen deprem bölgesine yardım göndermek için yönetici, öğretmen ve usta öğreticilerin yoğun bir şekilde çalıştığını, çocuk ve yetişkin kıyafetleri, battaniye, ıslak mendil, çocuk bezi ve çocuk mamasından oluşan yardım paketlerini hazırlayarak AFAD'a teslim etmek üzere faaliyetlerine başladıklarını ifade etti.

Bu kapsamda yüklü miktarda kumaş siparişi verdiklerini, kumaşları aldıktan sonra hızlı bir şekilde giysi üretimi yapacaklarını belirten Köse, "Milletimizi derinden etkileyen deprem felaketine maruz kalan vatandaşlarımızın yarasına bir nebze de olsa merhem olmanın çabası içindeyiz. El birliği ve milli dayanışma içinde Allah'ın izniyle bu sıkıntının da üstesinden geleceğiz." ifadesini kullandı.

Köse, 50'ye yakın öğretmen ve usta öğreticinin, 4 atölyede afetzedelere kıyafet dikmeyi sürdürdüğünü aktardı.

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