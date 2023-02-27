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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgesindeki Sevgi Evlerinden Bursa'ya getirilen çocuklar müzeleri gezdi

AA

Deprem bölgesindeki Sevgi Evlerinden Bursa'ya getirilen çocuklar müzeleri gezdi

BURSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki Sevgi Evlerinden Bursa'ya getirilen çocuklar, kentteki bazı müzeleri gezdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremin etkili olduğu 10 ildeki sevgi evlerinde kalan çocuklar, kente getirilerek buradaki Sevgi Evlerine yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, depremin çocukların üzerindeki izlerini silmek adına kültür turu düzenlendi.

Öncelikle Karagöz Müzesini gezen çocuklar, Karagöz ve Hacivat gölge oyununu izleyerek keyifli dakikalar geçirdi. Çocuklar daha sonra Kent Müzesi ile Bilim ve Teknoloji Müzesini de gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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